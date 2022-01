Desde el MAS agradecen la destitución y piden la expulsión de Nelson Cox de las filas del partido

Escucha esta nota aquí

Un bloque de parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) y sectores sociales aliados, alistan solicitud de expulsión de las filas del partido del ahora exviceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, en la reunión nacional prevista para el 15 de enero.

“Estamos trabajando la solicitud de expulsión tanto los diputados y senadores, junto con los campesinos, interculturales y el movimiento Bartolina Sisa, porque no queremos traidores en el MAS. Esto se presentará en la evaluación de ministros y viceministros en un lugar que falta por definir”, afirmó el diputado oficialista Rolando Cuéllar.

La exautoridad fue destituida por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, luego que se conociera la contratación de Óscar Augusto Villarroel Inturias, quien en 2020 se presentó como abogado de la familia del exministro Arturo Murillo.

El destituido Cox permaneció en el cargo desde el 28 de junio de 2021, después de 3 meses y 3 semanas de perder en los comicios municipales cuando fue el candidato del MAS en Cochabamba.

Sin embargo, el senador oficialista Leonardo Loza señaló a Unitel que desconoce los motivos para que se haya dado esta determinación contra la exautoridad, “pero espero que ese cambio no sea por fricciones internas o cuestiones personales y no por venganza como alguien diría, espero que no. No tengo esa información", comentó.

A diferencia de Loza, el diputado Cuéllar felicitó la decisión del ministro Del Castillo en la destitución del Viceministro Cox, al considerar una falta de respeto tanto al presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, en contratar a Villarroel, “jurista ligado a las masacres de Sacaba y Senkata en el gobierno de Jeanine Áñez con un saldo trágico de 38 muertes”.

“Por eso pedimos también no solamente la expulsión del instrumento político, sino también que sea vetado de manera definitiva en la actual gestión de Gobierno”, arremetió el legislador oficialista en contacto con EL DEBER.

