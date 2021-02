Designan a Felipa Huanca cónsul de Bolivia en Perú

Escucha esta nota aquí

La exdirigente campesina Felipa Huanca, involucrado en supuestos hechos de corrupción con recursos del fondo indígena, fue designada cónsul de Bolivia en Perú.





El 8 de febrero de este año, Huanca presentó su declaración jurada ante la Contraloría como funcionaria del Ministerio de Culturas. Dos semanas después, el 22 de febrero, volvió a presentar una nueva declaración jurada, esta vez como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para sus correligionarias este procedimiento es normal y no tiene nada de irregular.





La designación de Felipa Huanca como cónsul de Bolivia en Perú fue defendida por su organización. La ejecutiva de la la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa", Segundina Flores, dijo que su correligionaria tiene todo el derecho de trabajar dentro o fuera del país.





“Tiene el derecho de trabajar donde pueda como cualquier persona y nadie puede cuestionar, en tiempo del gobierno de facto (Gobierno de Jeanine Áñez), quiénes trabajaron, la hija de Jeanine (Áñez), su familia de Longaric, todos trabajaron con sus familias y eso quién ha cuestionado”, afirmó de forma vehemente la dirigente campesina.





Los conflictos surgieron luego de conocerse una sentencia de dos años de presidio para el candidato de Somos Pueblo, Rafael Quispe, quien denunció que Huanca había sido contratada como funcionaria en el Ministerio de Culturas.





Segundina Flores dijo que durante el gobierno de Evo Morales y el gobierno de Áñez no pudieron probar la culpabilidad de Huanca y los juicios nunca concluyeron, “entonces dónde más puede demostrar inocencia”, dijo y recordó que, así como el ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo presentó juicios contra todos los dirigentes, no pudo demostrar la culpabilidad de su compañera.





Al menos un centenar de exfuncionarios de carrera, egresados de la Academia Diplomática, fueron cesados en sus funciones y denunciaron una masacre blanca al interior del cuerpo diplomático.





El MAS cerró cualquier posibilidad de revisar esa decisión y el diputado Juanito Angulo aseguró que en los lugares de los diplomáticos de carrera se nombrarán a “jóvenes profesionales” que estén preparados para esos cargos.

Lea también Edición Impresa “Vamos a incorporar a jóvenes profesionales”, dice el Gobierno tras denuncia de despido del 92% del personal diplomático de Bolivia El vicecanciller Freddy Mamani le explicó al EL DEBER que hay un proceso de “reordenamiento” y de “recomposición del Estado”. Los afectados denunciaron masacre blanca y que no se cumplió el debido proceso

