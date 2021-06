Desmienten desde EEUU que Murillo haya sido liberado y sea testigo

Escucha esta nota aquí





El ex Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sigue detenido en el penal de FDC Miami, confirmó a EL DEBER el ex encargado de negocios de Bolivia en EEUU, Alejandro Bilbao La Vieja, quien realiza un seguimiento del caso del exministro.

"Hemos llamado a la Corte y nos han asegurado, el secretario de la Corte nos aseguró que sigue detenido, no hay una resolución para liberarlo, lo mismo en la cárcel ,ellos informan que sigue en el penal", dijo en contacto telefónico.

Por su parte, el cónsul de Bolivia en Miami, Óscar Vega Camacho, negó que el exministro de Gobierno de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, haya salido libre pagando una fianza en EEUU, según el portal Urgente.bo. “Es una información incorrecta (que Arturo Murillo este libre). Me comuniqué con el bufete de abogados que está asesorando al Estado y me dijeron que no es cierta la información. Es una información falsa”, declaró el diplomático

Esto, tras una publicación del periodista Junior Arias que hizo un despacho desde Miami asegurando que Murillo ya está libre y diciendo que su nueva situación es de testigo clave, para el gobierno de EEUU.



El exministro, según Arias, habría recobrado su libertad, tras el pago de un 10% de la fianza. Es decir, canceló $us 50.000 de los 500.000 que supuestamente fijó un juez en Florida, sin embargo la información fue desmentida por Vega Camacho.



En breve minutos el Procurador del Estado, Wilfredo Chávez va a dar una conferencia al respecto para aclarar la situación.