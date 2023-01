Detectan otro auto ‘fantasma’ en la Gobernación potosina, pero la Fiscalía cerró el caso

El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, está bajo arresto domiciliario. La Fiscalía lo investiga porque firmó un contrato con una empresa sin experiencia y vinculada con el “mercado gris” por la compra de 41 ambulancias “reacondicionadas” que no llegaron.

Pero no es el único trato que Mamani firmó con Stefals Logistics, el emprendimiento unipersonal que se creó días antes de esta contratación. Hay otros tres contratos y uno de ellos incluyó a una vagoneta de la marca Toyota tipo RAV4-Urban MT-2022 . El motorizado nunca se entregó, pero hay documentos “contradictorios” que hablan de su “recepción” en el formulario 500, el documento con el que se legaliza la adquisición de bienes y servicios el Sistema de Contrataciones del Estado (Cicoes).

“En la documentación de recepción no se pudo evidenciar la calificación de la vagoneta Tipo RAV-4 que se propuso. El acto sólo hace referencia a camionetas doble cabina, sin embargo, el formulario de recepción refleja la recepción de un vehículo tipo vagoneta con fecha de recepción del 30 se diciembre de 2021” , señala el informe aprobado por los legisladores potosinos. Sin embargo, el reporte exime de culpa a Mamani.

“Estos vehículos son reacondicionados, es decir usados. Para no pagar los impuestos, se ha hecho una importación industrial y así lo dice la Aduana. Me extraña que, en las recomendaciones, no se involucre al Gobernador porque él es quien firma los contratos con Stefal Logistics. Además, cómo se interpreta que estos vehículos han concluido su trámite administrativo de propiedad. Estos motorizados tienen placas y están con el Ruat con el nombre del Gobernación de Potosí”, remarco Flores.