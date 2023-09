Detectan que un funcionario registró el ingreso de Marset cuando estaba preso en Dubái

Un inspector de Migración en Guayaramerín (Beni), es buscado con mandamiento de apremio, luego de que en las investigaciones las autoridades policiales y de la Fiscalía detectaran que registró al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, dando por hecho su ingreso a territorio nacional, cuando el extranjero se encontraba preso en Dubái por falsificación.



Mediante una resolución fiscal emitida por efecto, el fiscal Juan Pablo Callpa Rejas libró el mandamiento de apremio contra Antonio Ortiz Atipobo, que se desempeñaba como inspector recaudador de Migración en Guayaramerín, para que responda por delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.



De acuerdo con la resolución emergente de una investigación, teniendo en cuenta que Sebastián Marset es buscado por delitos de narcotráfico, la Dirección General de Migración, realizó un relevamiento de información sobre el flujo migratorio.



Evidenció que Sebastián Marset tendría un registro de ingreso a nuestro país en fecha 21de octubre de 2021 a las 13:23, por el puesto de control migratorio de Guayaramerín. Presentó supuestamente un documento de identidad uruguayo con N° 4558160-7, registro realizado por Antonio Ortiz Atipobo, que ejercía de inspector del puesto de control migratorio de Guayaramerín, frontera con Brasil.



Estaba preso en Dubái



Las averiguaciones realizadas por las unidades de Migración, establecieron que el uruguayo en la fecha del supuesto ingreso a nuestro territorio se encontraba con detención preventiva en Dubái. En esa oportunidad Marset fue detenido por haber ingresado a ese país con documentación falsa que logró sacar de Paraguay.



Asimismo, se detectó que el funcionario para registrar al extranjero no realizó la toma de fotografía a Marset. No se cumplió los procedimientos, por lo que quedó abierto el incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.



El funcionario ha desaparecido, pues durante los últimos días se realizaron en diversas regiones de Beni y todo el país, rastrillajes y allanamientos, pero no se dio con su paradero.



Las investigaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay (Senad), revelan que en esa oportunidad Sebastián Marset estaba detenido en Dubái tras su arribo y al evidenciarse que estaba en poder de un documento falso.



El documento falso que portaba Marset lo había tramitado a través de un alto funcionario con el cargo de secretario de una entidad estatal del Paraguay. Sin embargo, curiosamente luego de su detención en Dubái, el secretario que le ayudó sacar su documento falso en Paraguay fue asesinado y las investigaciones de la Senad no descartan que Marset pudo haber estado implicado en ese crimen, con el fin de evitar que se conozca cómo logró sacar ese documento en ese país.



Seis operativos en Santa Cruz



Durante la jornada de ayer, se registraron al menos seis allanamientos en Santa Cruz tras las huellas de Marset. Las intervenciones a diversos inmuebles se practicaron a la cabeza del viceministro de Régimen Interior, general Jhonny Aguilera, dentro de las investigaciones por legitimación de ganancias ilícitas.



Sebastián Marset, según los reportes de la Policía, escapó el 29 de julio de su mansión por la avenida Beni y quinto anillo luego de secuestrar a tres efectivos de inteligencia que le hacían seguimiento. Los operativos en el último mes se concentraron en Beni, pero hasta ahora el paradero de Marset sigue siendo un misterio.