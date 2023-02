Devolución de pliegos acusatorios contra Áñez a Sucre fue solicitada por el ministerio de Justicia

El 7 de enero, sesionó la comisión mixta de Justicia Plural y, en ese entonces, se aprobó el pedido que hiciera el Sepdavi. Sin embargo, el presidente de esta comisión, senador Luis Adolfo Flores (MAS), arguyó que no había pruebas de la constitucionalidad del mandato de Jeanine Áñez y, que esa fue la razón de que devolvieran los pliegos; no mencionó el pedido que hizo el ministerio de Justicia.

Este jueves, el senador retrocedió en sus declaraciones y dijo que ellos, como comisión, no se pronunciaron sobre la legalidad o ilegalidad de ese mandato y que las pruebas debía remitirlas la Fiscalía General del Estado.

“Como comisión no estamos definiendo la legalidad o no de la señora Áñez en la presidencia el 2019; no nos hemos manifestado sobre ese tema. Es la justicia, es el Órgano Judicial a través de la vía ordinaria, del Tribunal Supremo de Justicia, de la vía Constitucional, la que tiene que aclararle al país si esa presidencia ha sido legal y constitucional”, matizó el senador oficialista, luego de que le advirtieran que, desconocer el mandato de Áñez, también ponía en duda su mandato como gobernador de Pando.