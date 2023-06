Devuelven el vehículo robado en Chile a su legítimo dueño

Montecino, que llegó a Bolivia, más temprano había declarado ante los medios: “Hace cuatro años me robaron el vehículo; he gastado tiempo, sufrido daño sicológico, monetario… Ahora por ejemplo viajé 12 horas, dejé a mi familia, dejé de trabajar estos días. El señor (ministro de Gobierno) Del Castillo dijo que la entrega iba a ser inmediata, mintió. Necesito que me devuelva ahora, porque yo no puedo estar más días”.