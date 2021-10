Día clave para definir la situación de Manfred; él dice que de ninguna manera dejará su cargo

Escucha esta nota aquí

A las 11:00 de este jueves, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca debe asumir decisiones ante un amparo presentado por la defensa del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.

El exprefecto asegura que no dejará bajo ningún motivo su cargo y acusa al viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, excandidato del MAS, de presionar para que se dé cumplimiento a una sentencia de un proceso que data de hace casi 12 años.

“No se podía sentenciar a una persona en ausencia sin el debido proceso, tratan de cercar a Manfred, pero el pueblo sabe, ahora que soy alcalde, que estamos realizando obras, vienen mandos medios, la bronca de un perdedor resentido que está tratando de presionar”, dijo en conferencia de prensa.

Ante la denuncia de Manfred, el viceministro indicó que lamenta que el alcalde “quiera encontrar en mi persona al causante de los delitos que él ha cometido”, a tiempo de calificarlo como un “corrupto sentenciado”.

“No voy a dejar la silla edil, de ninguna manera, no puedo dejar, mientras yo tenga el apoyo de mi pueblo no voy a dejar esta silla (edil), yo he vuelto para no irme nunca más”, agregó la autoridad local de la Llajta.

Existe una vigilia que se instaló en la plaza 14 de Septiembre de simpatizantes de Manfred, quienes aseguran que no dejarán que abandone sus funciones por la sentencia de cinco años de cárcel por el contrato que suscribió como prefecto en 2008.