Día del Padre: los políticos colmaron las redes sociales de fotos, videos y dedicatorias

Continúa indicando: "fechas como éstas son momentos difíciles para un preso político. Me hubiera gustado abrazarlo y felicitarlo como harán todos los hijos con sus padres y tal vez usted también extrañará ese abrazo que las circunstancias hoy no lo permiten. Pero la constatación de que cada día más cruceños y bolivianos se aferran a la causa de la democracia y la libertad, el saber que somos mayoría y que la dictadura de Luis Arce es cuestionada y repudiada desde dentro y fuera del país, eso me reconforta y me da certeza de que estas injusticias que hoy atravesamos tienen fecha de caducidad".