Diálogo en la Defensoría: arcistas y evistas exponen sus posiciones y piden especialistas

“Lo que hemos indicado, no vamos a tocar temas relacionados al Órgano Electoral, es decir habilitación de candidaturas o no, no tocamos, no tocamos temas relacionados a Lauca Ñ, nosotros no vemos, es un tema que otro Órgano y el tema relacionado a las judiciales ese es otro tema”, sentenció el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, al abandonar la sede de la Defensoría donde se inició el dialogo de los dos sectores del MAS.