Diálogo técnico fracasa en Trinidad y el Gobierno insiste en censo 2024

Ayer por la mañana la molestia en los técnicos no se podía disimular. No se había reinstalado el trabajo de la comisión técnica y no recibían ninguna información oficial. Se fueron pasado el mediodía y retornaron dos horas después al campus universitario de Trinidad. No hubo avances y al caer la noche las delegaciones de Santa Cruz, Tarija y La Paz abandonaron la mesa técnica. Beni firmó el acta de retiro, pero se quedó en la reunión. La razón de la salida: que el Instituto Nacional de Estadística (INE) rechazó sin explicar todas las propuestas técnicas. El Gobierno firmó el 2024 como año del censo y cuestionó la actitud de los renunciantes a la comisión, que ayer siguió trabajando.