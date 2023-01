Diario peruano afirma que 12 operadores de Evo ingresaron unas 27 veces a Perú, nueve de ellas de manera irregular

Entre quienes arribaron a Perú se encuentran exfuncionarios del gobierno boliviano y afines a Morales, así como un actual diputado e integrantes del Movimiento al Socialismo (MAS). Según el reportaje, al menos nueve de las veces en que estos visitantes estuvieron en Perú no fueron registradas en los controles migratorios.

El primer puesto de las personas con mayores ingresos no registrados se lo lleva Cecilio Máximo Ilasaca Quispe, ex coordinador del Viceministerio de Descolonización de Bolivia. Si bien su última entrada regular a Perú fue entre el 8 y 14 de diciembre del 2022, previamente tuvo una alta actividad en regiones como Cusco, Arequipa y Puno entre el 2021 y 2022, entradas que no figuran en su reporte migratorio.