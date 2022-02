Difunden fotos de una asambleísta besando al ‘Tata’ Quispe; ella dice que “jugaban a la botella”

Escucha esta nota aquí

Este martes se difundieron imágenes de Esther Góngora, asambleísta departamental, besando al líder de Somos Pueblo, Rafael ‘Tata’ Quispe. Ella dice que las imágenes son producto de una “penitencia” porque estaban “jugando a la botella”.

La mujer atribuyó al gobernador Santos Quispe el intento de “difamarla”, debido a que ella lo denunció por estar ebrio al interior de su despacho. Aseguró que la imagen es de antes de las elecciones.

“Están circulando fotografías queriéndome dañar, pretenden que deje el caso contra el gobernador con estas fotos. Veo las fotos y me causan risa, la foto se dio porque un día estábamos jugando con ocho o nueve personas a las penitencias, estábamos jugando a la botella, y una de las penitencias era que lo agarre y le dé un besito en la boca, pero eso no quiere decir que yo tenga una relación sentimental con él, eso es absurdo”, explicó.

Góngora dijo que es soltera y que puede hacer lo que quiera con su vida privada, pero negó que el hecho tuviera lugar en un espacio público. “La esposa del ‘Tata’ es mi comadre, esa foto es de hace años, era una penitencia, quieren ocasionar un problema, me quieren difamar, que lo hagan, estas fotos no son un delito, el que ha cometido un delito es el gobernador, que cada vez toma (bebe)”, remarcó.

La entrevista:





Negó por completo tener una relación sentimental con el excandidato y reiteró que la difusión de esas fotos solo pretende desviar la atención del escándalo en el que está involucrado Santos Quispe, procesado por uso indebido de bienes del Estado.

“No quiere decir que yo sea la amante de Rafael Quispe”, recalcó en entrevista con radio Fides, asegurando que “lo único que hacen es defender algo indefendible, el pueblo sabe que no hay más argumentos a favor del gobernador, en su oficina se encontraron botellas de cerveza, sabemos que hay más evidencia, y como no hay más argumentos, recurre a estas fotos”.

El ‘Tata’ Quispe ocupó el tercer lugar en las elecciones subnacionales en La Paz y actualmente ocupa un cargo administrativo en el Concejo Municipal. Es conocido por lanzar la frase: “Miedo, solo a Dios… y a mi esposa”.