Diputada beniana denuncia 'decretazo' de Arce para posesionar a vocales electorales sin la Asamblea

“Cómo es posible que, una vez más, la justicia masista le dé la potestad al presidente Arce de elegir mediante dedazo a estas autoridades, tanto la Constitución como la ley del Órgano Electoral establecen que el Presidente solo puede elegir a un vocal por el Tribunal Supremo Electoral y a un vocal por cada Tribunal Electoral Departamental, mas no así a todos los vocales, como ha sido en el caso del departamento de Beni”, protestó la diputada de CC.

La Cámara de Diputados arrastra, desde los conflictos de 2019, el trabajo pendiente de la designación de los vocales departamentales en el Beni. Primero fue porque la Asamblea Departamental no se ponía de acuerdo para la nominación de ternas; luego, como el oficialismo no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, se hacía imposible considerar las ternas que debe elaborar la Asamblea Departamental. Beni es el único departamento que no tenía vocales electorales designados.