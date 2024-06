Diputada de CC reitera que Julia Ramos tiene 174 terrenos y muestra un informe de Derechos Reales

Acotó que no es que Julia Ramos “hubiera representado a una masa de gente para adquirir esos terrenos. “ Adquirió 25 hectáreas allí donde está ubicado este barrio en Tarija en 2008. Incluso antes de que los vecinos realicen un pago. ¿De dónde sacó ella el dinero? Evidenciamos que ese es el modus operandi de los dirigentes del MAS, prometer vivienda propia a la gente humilde para movilizarlos políticamente y, lo que es peor, enriquecerse a costa de la ciudadanía”.

Admitió que no hay un cálculo estimado de cuánto dinero representa cada lote, pero cada terreno mide 300 metros cuadrados y podría costar hasta 35 mil dólares cada uno. “Sube más si es que tiene una construcción, y si es una vivienda social ya no se puede calcular económicamente sino en cuanto al delito porque ésta debe ser construida para una sola familia. No pueden construirse dos viviendas sociales a nombre de una misma propietaria”.