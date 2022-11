Diputada del MAS adelanta que Arce irá a la reelección y dice que se alisten para las primarias

“Le voy a pedir a mi colega diputado, Héctor Arce, que sea más responsable a la hora de emitir su criterio, no le mintamos al pueblo, que su miedo a que el compañero Luis Arce Catacora lo haga bien creo que le está haciendo hablar muchas cosas, quién quiera ser candidato que trabaje, que demuestre que continúa con las bases y seguramente en las primarias va a tener la oportunidad de ser candidato ”, reveló la diputada Choque.

Ahora, la diputada Choque dijo que al binomio será definido en las elecciones primarias que están previstas en el estatuto masista. “Si tiene el respeto del pueblo va a volver a ser candidato para presidente , pero no necesitamos que nos hagan ver como oposición, no necesitamos que nos llamen traidores”, dijo.

El artículo 64 establece seis requisitos para ser nominado a candidato presidencial: tener nacionalidad boliviana de origen; 10 años de antigüedad y trayectoria intachable como militante; aportes mensuales al día; no haber afectado principios del partido; no tener infracciones o sentencia judicial; finalmente, no haber sido sancionado por el Tribunal de Disciplina y Ética.