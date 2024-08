Diputada señalada por Lima de ser el impedimiento para la anulación de las Primarias acusa intención de dañar la institucionalidad y su imagen

"He recibido con sorpresa, la información en la que yo sería causante de la falta de promulgación de la anulación de las primarias. Quiero clarar a la opinión pública que, como autoridad electa, he sido promotora de la promulgación de esta normativa, lo he expresado en reiteradas oportunidades ante los medios de prensa y en las últimas sesiones camarales", se manifiesta legisladora masista Rosario García, luego que el ministro de Justicia, Iván Lima la acusara de ser la que está retrasando la promulgación de esa norma.