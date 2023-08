Diputada tilda de machista y de dedicarse a hacer proselitismo al ministro Montaño

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, tildó de machista al ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, por no aceptar las críticas sobre el supuesto mal manejo de las entidades públicas que dependen de su cartera gubernamental.

"No solo es machista y misógino, no es posible que no se pueda garantizar la seguridad aeroportuaria y se anteponga como prioridad el hecho de hacer proselitismo por parte del ministro Montaño, dejando sin cumplir funciones a quienes deben administrar y encargarse de la seguridad en el aeropuerto de Tarija", expresó la diputada a EL DEBER.