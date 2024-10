Diputadas coinciden que orden de aprehensión contra Evo Morales debe continuar

"Me llegó un instructivo de la Fiscalía General del Estado, la 392 y debía dar cumplimiento. Si no lo hacía me amenazaron con procesos penales y disciplinarios, no importa. Me voy a defender con la frente alta porque en estos años hemos trabajado con transparencia e hidalguía. Por eso estoy dando la cara", declaró Gutiérrez en cercanía al edificio de la Fiscalía Departamental.