Diputado Arce dice que hubo un error de ‘taipeo’ en su denuncia; ministro Montaño exige disculpas

“Escuchando al señor ministro Montaño, me permito aclarar y ratificarnos en la denuncia. Se me ha solicitado que aclare, porque aparentemente se lo estaría involucrando en este hecho al ministro, he explicado que la denuncia que presenté tiene más de 20 hojas y queremos reconocer que hubo un error de taipeo, en la página cinco menciona a Freddy Mamani, secretario general de la ABC, exasesor legal del entonces diputado y ahora ministro Montaño, es ahí donde faltan palabras, ese señor se presentó y se presenta como exasesor del ministro para extorsionar a la empresa”, dijo el legislador.