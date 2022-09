Diputado Arce dice que no lo amedrentarán, revela que en junio pidió información y duda de la labor del ministro Lima

Héctor Arce, diputado del MAS, afirmó este martes que no será amedrentado por el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina , que ayer (lunes) anunció acciones en su contra si es que no probaba su denuncia por una coima millonaria en un contrato con una empresa china en Chuquisaca.

“No va conmigo señor Nina sus amedrentamientos, sus acusaciones, la Constitución me da esa atribución, ese deber y lo voy a seguir haciendo, y si usted quiere tomar alguna acción, adelante, me voy a defender ”, manifestó el asambleísta oficialista.

“Es importante dirigirme al Viceministerio de Transparencia, a nuestro hermano ministro (de Justicia) Lima, que le tengo mucho aprecio, pero con las declaraciones de ayer me genera muchas dudas, si estamos realmente contra la corrupción . No estamos denunciando si se adjudicó al costo más bajo, la calificación de este proceso se realiza por tres elementos, calidad, costo y propuesta técnica, lo que denunciamos es hechos irregulares que se realizaron en el proceso de contratación”, apuntó.

“Jamás hemos indicado quien recogió la coima, no dijimos nombre y apellido, por tanto, decirle al compañero Nina que no me va a amedrentar, a intimidar, en la denuncia está su nombre, porque es el director ejecutivo de la ABC”, complementó, enfatizando que no está contra el Gobierno nacional ni contra la renovación que se pide al interior del MAS, sino cumple con su labor de fiscalización.