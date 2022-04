Diputado Arce: “Jamás he ido a hacer parrilladas o chupas para que me elijan como candidato”

Escucha esta nota aquí

El sábado 2 de abril -durante un taller de formación política que fue organizado por la Asociación de Profesionales en Salud Cochabamba (APS)- el diputado del MAS, Héctor Arce, realizó una exposición sobre lo que considera como “política” y, de paso, recordó anécdotas y experiencias que vivió en su carrera como funcionario del Estado.

En el encuentro, el diputado masista aseguró que nunca organizó parrilladas ni eventos con bebidas alcohólicas a cambio de pedir apoyo en alguna candidatura.

“Héctor Arce jamás ha ido a hacer parrilladas o chupas para que me elijan como candidato, jamás. Incluso, este último, como diputado, yo, por no generar problemas, me hice a un lado, pero después del golpe de Estado, la gente decía, en el Cono Sur, tenemos que llevar a una persona que realmente vaya, luche y pelee. Por eso hemos aceptado y nuevamente estamos, pero hay gente que utiliza la política”, analizó Arce.

También rememoró los años en que comandó la Alcaldía de Omereque. Incluso reveló que ganaba Bs 1.800 cuando empezaba en 2005 como alcalde.

“Empecé como alcalde a mis 28 años, era bien changuito, jovencito, asustado andaba. Pero si uno hace su trabajo con absoluta transparencia, con mucha convicción, practicando principios éticos y morales, el pueblo le va a apoyar”, señaló Arce.

Además, aprovechó la palestra para arremeter nuevamente contra su colega parlamentario Rolando Cuéllar y la dirigente intercultural Angélica Ponce, citándolos como ejemplos cuando hablaba sobre lo que él denomina la “perversión de la política”.

“Hoy yo siento que se está pervirtiendo conceptualmente el término de la política, Rolando Cuéllar dijo textualmente que debería ser el primer candidato a senador por Santa Cruz y como no ha sido empieza a atacar a toda la dirigencia nacional y la señora Angélica Ponce estos días lo mismo”, dijo Arce.