Diputado Arce llama “sinvergüenza, malagradecido y carga maletines” al viceministro Bobaryn

No se guardó ningún adjetivo calificativo. El diputado del MAS, Héctor Arce, arremetió duramente contra el viceministro Freddy Bobaryn, por nuevamente hacer mención al liderazgo en ese partido político.

“Es un sinvergüenza, usted, Bobaryn, es un malagradecido. Le pregunto: ¿qué hizo usted, dónde luchó?, hasta donde yo sé, usted llevaba un maletín por ahí, cargaba maletines, ahora no quiera venir a ser el gran salvador, el gran héroe, el MAS se ha creado con el dolor de mucha gente, y hoy no vendrá a decir que es el salvador, quiero saber qué hizo usted en 2019, yo como alcalde he entrado en dos huelgas, estaba peleando contra (Arturo) Murillo, contra (Jeanine) Áñez”, recriminó el asambleísta.

Mediante una publicación en Facebook, Bobaryn destacó nuevamente la figura del vicepresidente David Choquehuanca e indicó que se demostró que “el MAS no es solo una persona”, en clara referencia a Evo Morales.

“Fueron contados quienes lo arriesgaron todo durante el golpe, muchos optaron por huir, asilarse o esconderse. Hoy festejamos el retorno del sol de nuestro Jilata Choquehuanca, que mejor ocasión para conmemorar junto a él, la victoria del pueblo boliviano, y la madurez del instrumento político”, posteó.

En respuesta, el diputado Arce expresó su indignación, enfatizando que no cree en “falsos profetas” que se presentan como “grandes salvadores, recuperadores de la democracia y grandes héroes”, sin saber lo que costó conformar el MAS.

“Me indigna este tipo de traidores, pero así somos, creo mucho en Dios, no creo en falsos profetas y en algún momento se hará justicia, yo conozco a quién responde, algún día lo vamos a decir, pero me duele que gente que no tiene idea lo que costó construir el MAS, es un traidor, un malagradecido”, acotó en entrevista con ‘De Nueve a Doce’ de radio Compañera.