Diputado Arce sale en defensa de Evo y llama “malagradecida” a la líder de Mujeres Interculturales

Escucha esta nota aquí

Ante las afirmaciones de la secretaria ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia, Angélica Ponce, respecto a que el líder masista Juan Evo Morales ejerce acoso político y anula la participación de sus afiliadas dentro del partido, el diputado Héctor Arce la descalificó y desafió a debatir en cualquier medio sobre machismo, discriminación y patriarcado en el MAS.

“Entonces no mienta, no utilice mentiras y acusaciones temerarias para desgastar la imagen de una persona (en referencia a Evo Morales). No sé en qué condición está. Hoy usted es autoridad. ¿De qué discriminación habla? ¿De qué patriarcado habla? Yo estoy dispuesto a discutir, a debatir con usted, señora Angélica Ponce, con mucho gusto en cualquier medio, pero no utilice los medios para desgastar, desprestigiar y amedrentar a nuestra dirigencia nacional”, desafió Arce.

El diputado oficialista le recordó a Ponce que gracias al MAS actualmente asume un cargo como directora de la Madre Tierra y le reprochó que ahora se exprese con resentimiento sobre el presidente de ese partido.

“El MAS le ha dado muchas oportunidades para que llegue donde está hoy (…) Ratifico que es una malagradecida. A mí me caracterizan mis principios éticos, de lealtad y de respeto con mi dirigencia nacional”, señaló.

Además, acusó a Ponce de ir con un pequeño grupo de mujeres a la Plaza Murillo a rogar para ocupar un cargo de ministra, lo que, según Arce, no pasó con él.

“En algún momento, (Ponce) dijo que Héctor Arce (refiriéndose a él mismo) vivió de la política o algo así; por supuesto, por voluntad del pueblo he sido alcalde. He sido asambleísta departamental, ahora soy diputado nacional, porque esa es la voluntad del pueblo. Héctor Arce no ha venido aquí a la Plaza Murillo a decir que me siento capaz para ser ministro, usted sí, yo la he visto”, concluyó.