Diputado Bazán denuncia cerco a Santa Cruz y pide reunión urgente de cívicos

Los bloqueos en Cuatro Cañadas y Puente Banegas fueron tomadas como un claro inicio del cerco que pretenden aplicar a la ciudad de Santa Cruz, así lo calificó el diputado de Creemos Erwin Bazán. Por esa razón llamó a las organizaciones cívicas a no permitir esta escalada.





“Por simple ego (Evo Morales) quiere cercar a Santa Cruz, esto no lo vamos a permitir, quiero convocar desde mi humilde rol de parlamentario a todas las fuerzas cívicas, vecinales, institucionales y políticas del departamento, es el momento de sentarnos para defender a Santa Cruz, porque este bloqueo no es contra Luis Fernando Camacho, no es contra la Gobernación, es contra una región”, dijo el diputado opositor.





El bloqueo en Cuatro Cañadas fue reinstalado después de las 15:00 luego que se cumpliera el plazo de una hora que habían dado los bloqueadores para que pasen los camiones que estaban paralizados en la zona. Asimismo, se masificó el otro punto de Puente Banegas que conecta a los municipios de Okinawa y Montero.





Bazán dijo que se pretende asfixiar económicamente a todo el departamento que es la región “que le da de comer al país y esta es una realidad”, relató que Santa Cruz le da más del 70% de los alimentos al país y el Gobierno no reconoce el esfuerzo de sus habitantes.





Aseguró que el Gobierno de Luis Arce pone permanentemente trabas, enumeró la de los cupos de exportación, los bloqueos, la falta de diésel y lo último, la exclusión del corredor bioceánico por los bloqueos.





Responsabilizó al ministro de Obras Públicas por este último episodio. “Este socialismo vive del Estado, vive de las regiones, quiere poner un cinturón y quiere poner freno de mano a la economía de las regiones, este es el momento de unirnos otra vez contra el MAS”, arengó el opositor.





Mientras que la jefa de bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek, calificó como cogobierno el ejercicio de Luis Arce y Evo Morales, quienes estarían "generando acciones de desestabilización a la democracia con instrucciones de bloqueo al aparato productivo y al departamento de Santa Cruz".





