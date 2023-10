Diputado Condori, sobre el audio de Evo en 2019 sobre cerco a las ciudades: "Era verídico"

“Creo que el hijo grabó lo que estaba hablando el padre . En el proceso (…) me han soltado después de unas semanas. El hijo (de Yucra) se quedó, porque estaba siete u ocho meses detenido”. Sin embargo, Condori señaló que quien estaba detenido era el hijo mayor, cuando quien había grabado la conversación de Morales con Faustino Yucra era el hijo menor. “Tuvo que pagar una persona que nada que ver”, indicó Condori.

“Ese tipo de personas se incorporan otra vez a hacerle daño (al MAS) a nivel nacional. Me refiero que hay mucha gente en este grupo, que le gusta hacer las cosas mal, y (a) esa gente se le depura, sale de ahí (…) Este tipo de actitudes, creo que nos está haciendo mucho daño en el MAS y por eso hay todo tipo de divisiones”, manifestó el diputado

“(El audio) Era verídico; lo que no sabemos es en qué momento ha hecho el audio, cómo lo ha hecho. Eso no lo hemos visto; pero, según lo que he escuchado, era su palabra del expresidente Morales” declaró ante ANF.