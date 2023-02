Diputado Cuéllar dice que "Evo es un cadáver político" y Morales lo acusa de querer acabar con el MAS

A decir de Cuéllar, no existe posibilidad de reconciliación en la lucha interna del MAS. "Morales puede convocar a una reunión como lo hizo el año pasado en tres oportunidades y la bancada nacional del MAS no asistió en las tres veces, eso muestra que Morales ya no tiene poder de convocatoria”, manifestó.



“Sería perder tiempo ir a reunirse con Evo Morales, porque no propone nada nuevo y solamente divide”, afirmó Cuéllar a Gigavisión, acotando que el vicepresidente del MAS, Gerardo García, y el diputado Héctor Arce (ambos del ala evista) “se están volviendo locos. García es un muerto político y Héctor Arce es un cadáver político que solamente buscan cámaras y la única manera es salir a mentir”, acotó Cuéllar.