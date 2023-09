Diputado Cuéllar dice que Evo Morales debe ir a prisión por abuso de menores

“Con ley o sin ley, Evo Morales tiene que ser investigado por este caso de pedofilia y tiene que ser encarcelado. Acá no puede haber privilegio de nadie. Quien comete delito tiene que ser procesado con la pena máxima de 30 años y Evo Morales tiene que ser procesado y sentenciado 30 años por estos casos de pedofilia ”, afirmó.

La Fiscalía, en 2021 no continuó con el proceso de investigación del caso Noemí, arguyó que la muchacha no había realizado la denuncia formalmente. Se supo también que ella salió del país. Cuéllar recalcó que “los ‘evistas’ no aprobaron la ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales precisamente para proteger la impunidad de su líder, pese a ello considera que el exmandatario debe ser investigado.