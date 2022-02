Diputado de CC pide informe oral a Del Castillo sobre agresiones a activistas del 21F

Escucha esta nota aquí

El diputado de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, confirmó a EL DEBER que pidió un informe oral al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo sobre las agresiones contra activistas durante los actos de conmemoración del 21F en La Paz. La petición se realizó a través de la Comisión de Defensa y Fuerzas Armadas.



El legislador exigió a la autoridad gubernamental una explicación de por qué no se desarticulan los presuntos grupos “delincuenciales” afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Asimismo lamentó que la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, no se pronuncie sobre los ataques contra Amparo Carvajal y la acusó de defender solo los intereses del Gobierno y del expresidente Evo Morales.



“Esperamos la presencia del ministro Del Castillo. Exigimos que venga a la Asamblea Legislativa y nos diga de frente por qué está permitiendo que estos grupos de choque agredan a activistas y ciudadanos. También que nos diga por qué no desarticula estos grupos delincuenciales del MAS. Le mostraremos con imágenes que estos son grupos de choque de Los Satucos y de Columna Sur, grupos del MAS”.



El lunes mediante una convocatoria del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) se congregaron varios activistas en la plaza Abaroa para recordar el referéndum de 2016 cuando ganó el No a la reelección indefinida de Morales. En este acto, un grupo agredió a los ciudadanos que tuvieron que retirarse resguardados por la Policía.



El dirigente del Conade, Manuel Morales, denunció agresiones físicas y verbales de grupos presuntamente paramilitares del MAS, que atacaron a los activistas, entre ellas a la periodista Amalia Pando y a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Amparo Carvajal. Afirmó que esta es una muestra del “grado de odio y fanatismo” y exigió al Gobierno dar una explicación sobre la falta de protección durante la convocatoria pacífica.



“Empezaron con los insultos y luego arrojaron objetos contundentes. Terminaron agrediendo a Amparo Carvajal. Nosotros no aceptamos y queremos que el Gobierno dé una explicación de su inacción cómplice porque esto tiene un límite. No podemos estar con estas acciones y vulneración de derechos humanos en plena vía pública”, rechazó.



Carvajal recibió insultos en relación a la crisis de 2019. Sobre el tema, la presidenta de la APDH dijo a EL DEBER que si son ciertas estas acusaciones ella espera ser detenida y procesada como corresponde.



