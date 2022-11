Diputado de CC: “Sería un suicidio político si el MAS en el Senado obstaculiza o rechaza Ley (del censo)”

"Nos preocupa las declaraciones iniciales del presidente de la Cámara de Senadores (Andrónico Rodríguez) que de alguna manera estaba en esa línea, de que no se necesita la ley porque es suficiente el decreto supremo del presidente (Luis) Arce. Nosotros consideramos que por la cantidad de votos con los cuales ha sido aprobada la ley, que son más de dos tercios en Diputados, nos parece que sería un suicidio político para el país que el Senado, no por parte de Comunidad Ciudadana, ya que tenemos consenso unánime, sino con relación a los senadores del MAS, sería un suicidio político si ellos tratan de entorpecer, obstaculizar o peor todavía, de rechazar la ley después de lo que pasó en Diputados” , afirmó Alarcón en entrevista con el programa ¡Qué Semana! de El Deber Radio.

El legislador detalló que desde el pasado lunes vivieron jornadas “maratónicas” en la comisión de Constitución de la Cámara Baja por la redacción de la norma y las negociaciones entre las tres bancadas legislativas, que son el MAS, CC y Creemos. Alarcón aclaró que, en la norma aprobada, si bien no existe la fecha escrita, la redistribución de escaños será aplicada en las elecciones de 2025.

“(En la ley) dice que la redistribución de escaños se aplica para las próximas elecciones nacionales, o sea para las elecciones de 2025, no para las elecciones del 2030” , sentenció.

Luego, Alarcón explicó que de 119 diputados que asistieron a la sesión de la Cámara Baja, 93 votaron a favor de la ley del censo, que es más de dos tercios de los asistentes. “24 votaron por el no y hubo dos blancos. De los 93 que votaron a favor, 36 son parlamentarios nuestros (Comunidad Ciudadana). En el ala dura de Evo Morales, que dio un mensaje de que no era necesaria la ley, tenemos a 24 que votaron por no, esos son los diputados que responden a Evo Morales”, consideró el diputado.