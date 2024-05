Diputado de Creemos dice que cometió un error, no delito, al tratar de meter a Chonchocoro un celular para Camacho

El legislador admitió “ que cometió un error y no un delito” y que no sabía que para ingresar debía someterse a “un escanersango”, dijo al referirse a la estricta requisa con rayos X que debe pasar cada visitante al penal.

Ni los reclusos pueden tener un teléfono móvil dentro del penal, ni los visitantes deben ingresar a cualquier cárcel del país portando uno. Romero, en contacto con los medios, explicó que “nadie puede privar al Gobernador del derecho a comunicarse, es un derecho humano y es fundamental. De repente cometí un error, no un delito. Nadie me dijo que no podía meter ese celular en mi cintura, no sabíamos que había un ‘escanersango’ ahí en la requisa. Me lo quitaron y no pasó nada más”, expresó.