Diputado del MAS activa denuncia contra la Agencia Estatal de Vivienda por corrupción y opositores pedirán informe oral a Montaño

Céspedes afirmó que una de las empresas afectadas se contactó con él y que existen “todas las pruebas” sobre este presunto hecho de corrupción. “Aquí no se tiene que premiar a la empresa que tenga más plata, se trata de contratar a las mejores” , remarcó.

Por su lado, el diputado Aldo Terrazas, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), informó que activará una petición de informe oral para el ministro Montaño, aunque lamentó que “existen nueve solicitudes de información sobre adjudicación de viviendas que su despacho no ha respondido hasta la fecha.

Para la construcción de soluciones habitacionales en Cotoca, Warnes, Totala, Cercado, Vinto, Sacaba, El Alto y Mecacapa se invirtieron más de $us 100 millones y, por la falta de ocupación, hay $us 83 millones que “están dormidos” y que no se están recuperando por parte del Estado.