Diputado del MAS denuncia que opositora "intentó estrangularlo" en pleno informe presidencial

Escucha esta nota aquí

El diputado Héctor Arce (MAS) denunció que Tatiana Áñez, su colega de la alianza opositora Creemos, intentó estrangularlo durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa en la que el presidente Luis Arce presentó el informe de su primer año de gestión.



Según Arce, la opositora intentó llegar a la testera donde estaba el presidente y él intentó detenerla poniéndose al frente en uno de los corredores que separan las curules donde sesionan los legisladores.

“Ella bajó para acercarse a la testera donde estaba el presidente y me puse delante de ella y en eso me sujeta del cuello, por 10 o 15 segundos. Me ocasiona estas heridas”, relató el diputado oficialista a los periodistas.

“Esto es un delito. Jamás en mi vida, alguien me había arañado en la cara, en el rostro. Va a tener que responder por sus actos. Son abusivos, agresivos y violentos”, subrayó Arce al cuestionar a los legisladores de la oposición.

Arce llevó la denuncia a la Fiscalía y se apersonó al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para formalizar la denuncia contra la legisladora opositora.

“Ese poco hombre me agarró del brazo y me daba puñetes en el estómago. Que no sea 'mujerengue'. Qué pena que en su casa no haya aprendido a respetar a una mujer. Cobarde, poco hombre” escribió la diputada denunciada en sus redes sociales.

El mensaje del presidente duró dos horas y 20 minutos en un escenario marcado por la tensión y el escándalo. Legisladores opositores y oficialistas intercambiaron insultos, al tiempo de reafirmar sus posturas con relación a la crisis de 2019.