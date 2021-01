Diputado del MAS pide a la Fiscalía juicio contra Áñez para evitar candidatura y Lima le dice que se equivoca

Escucha esta nota aquí

El diputado del MAS, Rolando Cuéllar, conminó esta mañana a la Fiscalía General, a través de un memorial, que agilice el juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y anunció que el MAS no permitirá que ella postule en las elecciones subnacionales como candidata a gobernadora del Beni. El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, le respondió que solo una sentencia ejecutoriada impediría su postulación y le recordó que para llevar adelante el proceso debe ser autorizado por la Asamblea por dos tercios, requisito que el oficialismo no tiene en la Asamblea.

Cuéllar presentó un memorial ante la Fiscalía General del Estado, en Sucre, para solicitar que agilice el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez y los procesos contra sus exministros por los hechos de Senkata, El Alto; Sacaba, Cochabamba, además del caso respiradores.

“Nosotros vinimos a formalizar el pedido, a través de un memorial, para que la máxima autoridad de esta institución, Juan Lanchipa, mueva sus buenos oficios para que inmediatamente investigue la masacre de Sacaba y Senkata”, dijo el Cuéllar.

Acotó que la expresidenta Jeanine Áñez “debe responder por los delitos de asesinato, homicidio, asociación delictuosa. Además, responder los casos de corrupción como el de los respiradores. Ella tiene que estar en la cárcel y la justicia tiene que darle la pena máxima de 30 años. Como parlamentarios venimos a reunirnos para que el Fiscal General expida mandamientos de aprehensión y órdenes de captura contra los exministros Arturo Murillo, Fernando López y de una vez que ponga hora, día y fecha para que venga a declarar a la Fiscalía”.

Añadió, en declaraciones a Erbol, que el MAS no permitirá que “esta señora sinvergüenza (Jeanine Áñez) que no tiene sangre en la cara, se esté postulando como candidata a gobernadora cuando tiene que estar en los banquillos de los acusados”, cuestionó el legislador.

El ministro de Justicia, consultado sobre el tema, advirtió que el legislador está equivocando el camino. “El principio de la inocencia le garantiza a la señora Áñez y a cualquier boliviano a que sea candidato mientras no exista una sentencia con calidad de cosa juzgada. El diputado Cuéllar está muy equivocado si piensa que el inicio de un juicio impide la candidatura de una persona. Estamos a dos meses, no será posible inhabilitar a Áñez por un juicio”.

Por otra parte, la autoridad recordó que la Constitución dice que un juicio en contra de un expresidente, “y esto favoreció incluso a Luis García Meza y Hugo Banzer, que favorecieron a gobierno de facto como fue el de Áñez, o a cualquier exmandatario debe pasar por una autorización de la Asamblea por dos tercios. Le pregunto al diputado Cuéllar si el MAS tiene ese requisito. ¿Cuéllar está buscando lo ocurrido con Carlos Mesa o el mismo Eduardo Rodríguez Veltzé que se archiva el caso porque no se llegó a los dos tercios?”, reflexionó.

De hecho, si la Asamblea no reúne los dos tercios, el pedido es rechazado y ya es cosa juzgada que no se podrá revisar. “Yo siempre seré coherente con lo que digo y pienso que el Grupo Internacional de Expertos Internacionales (GIEI) nos reconciliará a los bolivianos”.

Lima garantizó que el informe final de esa comisión enviada por la CIDH, más allá de tener visiones de oficialismo y oposición, responderá si hubo masacres sangrientas, genocidios, y quiénes fueron las víctimas de los hechos de violencia entre octubre y diciembre de 2019. “Tras ese informe, el Ministerio de Justicia será el primero en presentar proposiciones acusatorias en relación a lo que ocurrió en Sacaba, Senkata y Pedregal”, advirtió.

En cuanto a denuncias de corrupción, recordó que se iniciaron al menos 10 acciones penales contra ministros de Áñez, “la venta de respiradores no quedará impune, la pretendida concesión de 15 años de Fundempresa por parte del gabinete, no quedará sin un juicio el decreto supremo que eximió a los militares de responsabilidad ni tampoco ninguno de los decretos que le quitaron la libertad de expresión a los bolivianos, que no publicaron leyes en la Gaceta Oficial”.

Resaltó que Áñez tiene responsabilidad en todo eso, “se acumula información y en algún momento se le tendrá que pedir a la Asamblea que autorice un juicio contra ella”.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó el 6 de enero que el Ministerio Público espera una proposición acusatoria para iniciar un juicio de responsabilidades en contra Áñez, por las muertes de Senkata y Sacaba, y subrayó que en este tipo de casos no actúa de oficio.



“No ha llegado al Ministerio Público, lo único que tenemos es el informe de la comisión de la anterior legislatura que ha hecho llegar al Ministerio Público, donde hace recomendaciones en el mismo sentido que debe ser analizado a través de la Ley 044, es decir a través de una proposición acusatoria”, dijo Lanchipa.