Diputado gestiona drones para reducir robo y traslado de autos de Chile a Bolivia

El diputado independiente chileno Sebastián Videla Castillo, en contacto con el programa ¡Qué semana!, de EL DEBER Radio, señaló que gestiona con el gobierno de su país la implementación de drones, y globos con cámaras, para disminuir el robo de vehículos.

Videla manifestó su alarma porque un medio chileno hubiera descubierto que elementos de la policía boliviana estén implicados en este ilícito, pero manifestó que es un problema que debe ser resuelto de manera conjunta.

El parlamentario señaló que el problema del robo de vehículos en Chile y su venta con supuesta protección policial en Bolivia “ha cobrado relevancia con el reportaje emitido por Meganoticias, pero ha ido aumentando, viene desde hace mucho tiempo, yo lo he denunciado en varias ocasiones el robo de camionetas, autos y otro tipo de fronteras”.

El Gobierno chileno admitió la falta de control que hay en Chile. El parlamentario chileno destacó que, “como se ve en el reportaje, está involucrado un director de prevención de robo de vehículos de Santa Cruz (Diprove). Hay evidencias de que funcionarios incluso piden dinero para hacer una transacción de un vehículo robado en Chile. La verdad, aquí (en Chile) hay muchos pasos irregulares, donde no solamente pasan motorizados, sino también personas. Hay los coyotes, los pasadores, que ayudan al tráfico de personas, hubo muertos por esta situación. Yo lo he evidenciado en mi campaña”.





El portal de radio Antofagasta difundió en las últimas horas un video en el que primero, desde un helicóptero, y luego en tierra, Carabineros de Chile descubren diez camionetas ocultas en quebradas de pleno desierto de Atacama, a 140 kilómetros al interior de Baquedano.

Videla Castillo señaló que la respuesta de ambos países debe ser utilizar mayor tecnología para detectar y hacer frente a estos delincuentes que se dedican a robar vehículos y llevarlos a Bolivia. “De hecho, a una persona muy cercana mía le robaron su vehículo hace poco menos de un mes. Activamos los protocolos y lo encontraron en Calama, los ladrones se habían volcado y logramos recuperar el motorizado que iba para su país (Bolivia) en muy malas condiciones. Esto sucede a diario y es bueno que ahora se tomen medidas”.

Cuando se le preguntó la incidencia de robo de vehículos en Chile, el parlamentario señaló que más grave que eso es que se hubiera encontrado un vehículo robado en Antofagasta, como señala el reportaje de Meganoticias, en la casa de un jefe policial boliviano, exdirector de frontera en Uyuni, teniente coronel Raúl Cabezas.

Plantea fiscalizar el trabajo de ambas policías para que esto no siga sucediendo. No quiso responder a la pregunta de si es que se ve desde Chile a la Policía boliviana como un aliado idóneo para realizar esta tarea, “pero desde mi visión puedo decir que hay que hacer un trabajo en conjunto. Invito a la policía boliviana si puedo ser un puente de conexión y diálogo, me pongo a disposición”. Resaltó la importancia del trabajo en conjunto.

Él ha propuesto una Policía fronteriza, no solamente en el límite con Bolivia, sino también en otras como la de Perú, donde también se realizan actos delincuenciales.

La delincuencia debe detenerse, para evitar que ambos países ocurra lo que pasa en México, donde uno no puede ni salir de la calle. “Se trabaja hace mucho trabajo en Chile, porque ha aumentado en mi país. No solamente el robo de vehículos, sino el narcotráfico, la delincuencia, el tráfico de personas, tráfico de armas”, aseveró.





Reveló que este viernes estuvo con la ministra del Interior chilena en el Palacio de La Moneda, en Santiago. “La comprometí a hacer mayor inversión en drones para la frontera, globos con cámaras para que se pueda dar mayor seguridad a las personas, e incluso le comenté que en mi visita a la frontera pude constatar que los policías chilenos no cuentan con cámaras. Esto, se lo dije incluso al Presidente, no puede ocurrir”.

Consideró que se toman las medidas, espera que sea rápido, y prometió que en un par de semanas volverá a la línea fronteriza para ver cómo se ha avanzado en este caso. “Los militares tampoco tienen condiciones”.

Finalmente, admitió que los medios chilenos le han dado muy poca importancia a este tema. En la última semana sí repercutió el caso denunciado por Meganoticias. “Los medios deben darle más cobertura a este tema. Las cadenas no le dan la cobertura necesaria a lo que pasa en la frontera. Una persona de mi equipo es boliviana”.