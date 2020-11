Diputado Gutiérrez se perfila como presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña

Escucha esta nota aquí

Previo a la convocatoria para elegir a la nueva directiva de la Brigada Parlamentaria Cruceña, el diputado por la Alianza Creemos José Carlos Gutiérrez, se perfila como el nuevo presidente durante la gestión 2020-2021.

Según el reglamento, la Presidencia de la Cámara de Diputados tiene que convocar, a nivel nacional, a las sesiones para esta elección.

“La directiva de la Brigada Parlamentaria se va a elegir a partir de una convocatoria. La presidencia le corresponde a la primera mayoría, es decir, a la alianza Creemos. En ese sentido, vamos a esperar la convocatoria oficial para la elección de brigadas en el país y de esa manera vamos a elegir la presidencia, que va a quedar con Creemos”, manifestó Gutiérrez, quien dijo tener apoyo de la Alianza para que él asuma el principal cargo.

La vicepresidencia de la Brigada le correspondería al Movimiento Al Socialismo (MAS), mientras que la segunda secretaría a Comunidad Ciudadana (CC).

Devolución de llaves

Este jueves por la mañana, el exasambleísta Henrry Cabrera realizó un acto público de devolución de llaves de la Brigada Parlamentaria Cruceña.

“Entregué las llaves de esas oficinas a los nuevos parlamentarios del MAS, para que hagan su trabajo. Ya no soy diputado y no me corresponde continuar teniendo esas llaves”, declaró Cabrera a EL DEBER. El acto desvirtuó alguna información de que el MAS estaría designando un nuevo presidente de la Brigada sin previa convocatoria.







Henrry Cabrera (MAS) entregó las llaves de la Brigada a los nuevos legisladores/Foto: Juan Carlos Torrejón