Diputado “rasguñado” exige que opositora publique disculpas en cinco periódicos para dejar sin efecto la denuncia

Héctor Arce, diputado del MAS, exige una disculpa pública difundida en cinco periódicos del país para dejar sin efecto la denuncia contra su colega de Creemos, Tatiana Áñez, con quien protagonizó un forcejeo el lunes, durante la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“El primer requisito para dejar sin efecto (la denuncia), y quiero ser muy sincero, primero debe realizar una conferencia de prensa pública en la que debe pedir disculpas sobre su conducta violenta y agresiva. Una disculpa pública seria. Segundo, debe publicar en cinco periódicos de circulación nacional esa disculpa pública”, dijo este martes el oficialista.

La legisladora acusó al masista de propinarle puñetazos en el estómago. Un video muestra el momento en el que ambos chocan, en medio de un tumulto en pleno informe del primer año de gestión de Luis Arce.

“Ella empieza a agarrarme el brazo derecho y después a agarrarme el cuello con fuerza como 15 segundos y vuelve a repetirlo otra vez, con fuerza, ya que ella es una mujer alta y de contextura fuerte. En ese momento sentía que me faltaba aire para poder respirar. La diputada Tatiana Áñez, me ha rascado el cuello y la cara (rostro), son agresiones que me quedarán marcas de por vida”, agregó Arce.

La aludida, mediante sus cuentas en redes sociales, descartó que vaya a excusarse por lo sucedido. “Me agarra y me amenaza y me da tres puñetes en mi estómago, puñetes leves, en ese momento yo tengo una reacción (…) evidentemente en ese momento cuando yo lo agarré, él me dio una patada en mi pierna (…) He sido víctima de una reacción machista de este diputado del Movimiento Al Socialismo”, aseguró.

El diputado del MAS presentó una denuncia ante el Ministerio Público, tras ser evaluado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que determinó cinco días de impedimento. También presentará una causa ante la comisión de Ética de Diputados.