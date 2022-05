Diputado tarijeño pide disculpas por chat con un semidesnudo

Escucha esta nota aquí

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Luis Porcel, pidió este viernes disculpas al país por el chat con un semidesnudo que recibió en su dispositivo, cuando sesionaba anoche en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

"Estábamos en sesión desde las 8.00 horas y como todos tengo muchos chats de grupos y cada rato llegan, uno no sabe lo que envían. Abrí y me encontré con una fotografía, obvio que lo cerré ese rato y entiendo que es una falta de respeto, pero yo no enviaba", aclaró el legislador a EL DEBER.

Por esta situación el legislador que representa a Tarija fue cuestionado en las redes sociales.

Porcel reiteró que él no bajaba ni publicaba la fotografía del semidesnudo y solamente enviaron a su dispositivo desde un WhatsApp.

"Abrí como otros mensajes que llegan, al ver me asusté y lo borré", insistió el legislador de Comunidad Ciudadana y que es economista de profesión.

Antes de ingresar al ámbito político, Porcel fue docente de la carrera de Economía de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS).

El incidente del diputado con el chat se produjo en la sesión de elección del Defensor del Pueblo y cuyos candidatos no lograron los dos tercios que necesitan al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional.