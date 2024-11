Diputados abre sesiones con apoyo judicial, violencia y los créditos siguen bloqueados

Con el respaldo de una acción de Amparo Constitucional, la nueva directiva de la Cámara de Diputados presidida por el arcista Omar Yujra, realizó ayer la primera sesión de la gestión 2024-2025, la misma duró 28 minutos, se desarrolló en medio de gritos, empujones y agresiones del bloque evista hacia la directiva.

En medio del alboroto, sólo se aprobó la formación de comisiones y comités con base en las listas de las tres bancadas oficiales, se excluyó a los disidentes y no se mencionó para nada el tratamiento de los créditos internacionales pendientes. Antes de cerrar la sesión, Yujra les aseguró a los evistas que “¡un grupo de asambleístas no van a bloquear el país ni la Asamblea Legislativa!”.

Lo que sigue a continuación es que las comisiones empiecen a tratar los proyectos de ley pendientes y también que se repongan en agenda los proyectos de financiamiento internacional que Israel Huaytari no pudo aprobar en su última sesión, Son cuatro créditos pendientes por un total de 375 millones de dólares.

No obstante, la postura de los radicales del MAS es clara: mientras no se restituyan las atribuciones constitucionales a la Asamblea de interpelar a los ministros, ellos no aprobarán ningún financiamiento externo.

El conflicto en la Cámara Baja se centra entre evistas y arcistas del Movimiento Al Socialismo (MAS). Las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, respaldan a Yujra y miran de palco los agarrones físicos y verbales entre masistas, que escupen a sus contrarios insultos de grueso calibre y ante la menor provocación se agreden con violencia, en especial, las mujeres asambleístas, ante la permisividad de sus colegas varones.

Recurso judicial

Horas antes de la sesión camaral, en la Sala constitucional primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, se realizó la audiencia por el amparo constitucional que presentó Yujra y su directiva contra nueve diputados evistas a quienes acusó de ser los agresores directos que atentan física y psicológicamente contra su persona y toda la directiva. Pedía a esa sala constitucional que le conceda la tutela y ordene a los evistas dejar de agredirlos.

“Conceder la tutela solicitada en parte por el accionante, en cuyo efecto ordena a los legisladores identificados recurridos se abstengan, se inhiban de realizar cualquier acto o conducta agresiva, de hecho o con agresión psicológica contra los accionantes o cualquier miembro de la Asamblea Legislativa”, dijo el vocal Alexis Ángel Ángeles Mercado presidente de la sala constitucional primera del TDJ de La Paz.

Sesión violenta

Dicho fallo judicial no fue cumplido porque cuando se instaló la sesión, los evistas hicieron todo lo posible por impedir que se instale la misma: Encendieron megáfonos con alarmas, dos diputadas, entre ellas Juana Mamani, se treparon a la testera con ayuda de los varones, y otra les arrojaba botellas, mientras a los costados, otros evistas jaloneaban a los funcionarios que formaron un muro para impedir el acceso a la testera.

Pese al escándalo, insultos y gritos de rechazo, el diputado secretario Delfor Burgos llamó lista casi a gritos y anotó la presencia de 104 asambleístas con lo que Yujra instaló la sesión.

Acto seguido se dio lectura a la correspondencia y la agenda del día. Yujra informó que las bancadas del MAS, CC y Creemos, enviaron a la presidencia las listas de los diputados de las comisiones ay puso en consideración sin leer los nombres de ninguna comisión.

Los legisladores levantaron la mano para aprobar y Burgos dijo que fue mayoría, con lo que Yujra, a voz en cuello, dio por formadas las comisiones mientras la diputada Mamani a pesar que la sujetaban los brazos, arrancaba uno de los micrófonos de la testera para impedir que se escuche a Yujra, quien instruyó a las comisiones empezar de inmediato su trabajo. Ese fue el único punto que se trató.

“¡Estamos en un estado de derecho, donde la razón tiene que vencer a la violencia! Estamos en un estado de derecho donde los argumentos de la Asamblea Legislativa deben primar antes que la violencia, estamos en la Asamblea Legislativa donde tenemos que debatir, no tenemos que tener violencia por esa razón al pueblo boliviano (le decimos): ¡Un grupo de parlamentarios no nos va a detener, un grupo de parlamentarios no va a bloquear el país y no va a bloquear esta Asamblea Legislativa!”, dijo Yujra antes de retirarse de la testera resguardado por sus funcionarios.