Diputados aprueban crédito de $us 100 millones de Japón para enfrentar el covid-19

La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este viernes (03:30) el proyecto de ley que autoriza al Estado boliviano a contraer un crédito de 15 mil millones de yenes (aproximadamente $us 100 millones) con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) para financiar el "Programa Apoyo de emergencia para respuesta a COVID-19".



La votación se realizó por sufragio (secreto y en una urna) en dos etapas: en grande y en detalle. En la primera, 66 diputados votaron a favor y 53 en contra. En la segunda, 62 diputados apoyaron el proyecto, 39 lo rechazaron y 17 emitieron voto en blanco. Un diputado no votó tras romper su papeleta.



El proyecto de ley ahora pasa a la Cámara de Senadores para su revisión.



Debate acalorado



La aprobación del crédito no estuvo exenta de polémica. Sin embargo, luego de varios minutos de tensión, las diputadas opositoras se retiraron a sus curules y la sesión pudo continuar.