Diputados aprueban proyecto de ley que exige Yapacaní y pasa al Senado para continuar el tratamiento

La Cámara de Diputados aprobó el crédito que exigen los comunarios de Yapacaní y el proyecto de Ley pasó a la Cámara de Senadores donde se debe cumplir el mismo procedimiento. Para admitir esta exigencia, los diputados se tomaron ampliamente su tiempo para aprobar el punto 13 de la abultada agenda que propuso el presidente de Diputados, Israel Huaytari.



“El proyecto de ley número 348/2023- 2024 que aprueba el contrato de préstamo para el proyecto de construcción camino Norte Integrado-Yapacaní suscrito el 27 de febrero de 2024 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento CAF por un monto de hasta 35 millones de dólares”, leyó la secretaria de la Cámara de Diputados, Rosario García, a las 2:40 de este viernes.



La página Facebook de la Cámara de Diputados, que transmitía la sesión, se llenó de comentarios que reclamaban la aprobación urgente del proyecto de ley que fue colocado como último punto. “Preocúpense del bloqueo”, “De una vez aprueben el crédito de Yapacaní, ya no tenemos que comer los choferes en el bloqueo”, “Rápido solución al bloqueo de Yapacaní”, “La fila de los autos ya va a llegar a Cochabamba”, eran algunos de los comentarios que escribieron los que seguían la transmisión.



Huaytari aprovechó la presión desde Santa Cruz e impulsó la aprobación de ocho proyectos de ley sin informe de la comisión, la secretaria de la Cámara, Rosario García, leía la agenda y en seguida un diputado de la bancada arcista pedía inmediatamente la dispensación de lectura del informe de comisión, se ponía a consideración del pleno y este votaba por la aprobación directa.



El pleno aprobó un contrato minero en Chuquisaca y los diputados polemizaron por la licencia ambiental. Un grupo de mineros se apostó en las graderías destinadas a los visitantes y cuando se cuestionó la licencia, estos arrojaron papeles y una botella ante la complacencia de Israel Huaytari, que no mandó a desalojar del lugar y se limitó a pedir cordura en su comportamiento. Luego dijo que se trató de un accidente.



Los diputados sesionaron más de 13 horas y lo hicieron después de más de tres meses de receso porque no se instalaba la sesión. El diputado arcista Gustavo Vega llegó a proponer que se declare como “sesión histórica” por la extensión.