Diputados ‘aprueban’ un crédito en sesión violenta y bajo presión mientras el Gobierno ve boicot

Las puertas del hemiciclo fueron cerradas por fuera y esto fue calificado de “secuestro”. Representantes de organizaciones sociales leales al gobierno del presidente Luis Arce estaban afuera y en las tribunas del hemiciclo. Desde allí gritaban arengas en favor del oficialismo y hostigaron a los legisladores opositores. Había presión.

A nueve semanas de 2024, así se desarrolló la quinta sesión plenaria del año en la Cámara de Diputados. El debate —si lo hubo— duró cerca de 18 horas, entre el 22 y 23 de febrero; hubo violencia y se aprobó uno de los créditos que reclama el presidente Arce. Pero, la validación de este préstamo dejó dudas y denuncias de “fraude”, mientras el Jefe de Estado afirmó ayer que hay “un boicot” propiciado por las alianzas Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, así como de la facción evista del MAS, a quienes tildó de “nueva oposición”.

“Les decimos a esos malos asambleístas nacionales que el pueblo los conoce y sabrá juzgarlos en su momento. El pueblo boliviano no olvida quiénes son los que no trabajan, el pueblo sabe quiénes boicotean al Gobierno, quiénes no quieren el bienestar”, orientó el mandatario a sus bases.

Los arcistas aseguraron, además, que sí se aprobó el proyecto de ley 079 que valida un crédito de $us 176 millones otorgado por CAF. Ante ello, CC pedirá que la sesión se anule por un “fraude” en el voto electrónico. De todas maneras, el crédito aún debe pasar por el Senado, donde los evistas tienen el control de todas las comisiones.

Las denuncias apuntan a la diputada Verónica Chalco, quien presidió la violenta sesión del viernes. Aseguran que ella violó la Constitución, incumplió el reglamento de debate y cometió “fraude”. Hubo enfrentamientos entre legisladores varones y mujeres que en la testera y sus alrededores, se jalonearon, se empujaron, se lanzaron al piso, se golpearon y escupieron. El hemiciclo fue un ring de pelea callejera y como prueba de ello hay fotos y videos que se divulgaron con parches de ‘censura’.

El expresidente y líder de CC, Carlos Mesa, protestó por la forma en la que se desarrolló la sesión y dijo que “muestra la naturaleza autoritaria y violenta” del MAS.

“El gobierno de Arce y sus diputados obsecuentes han enlodado la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, perpetrando un fraude en la votación de una ley que no ha sido aprobada, manipulando los resultados y usando grupos de choque para hostigar y amenazar la integridad de los diputados de oposición”, escribió el político.

En cambio para Arce, los agresores fueron “asambleístas de derecha, que lo único que quieren es oprimir al pueblo boliviano” y a la gente “humilde que quiere obras”. Aseguró que las víctimas son las parlamentarias que visten pollera. “Son más de $us 825 millones que están durmiendo en la Asamblea y estos asambleístas demostraron bochornosamente, agrediendo a nuestras hermanas de pollera en su propia lógica racista y discriminadora, que los ha caracterizado”.

Ahora bien, el punto de discordia y bloqueo en la Cámara Baja es porque la oposición y los evistas exigen que se trate y se aprueben los proyectos de ley 073 y 075 que tienen que ver con la anulación de la prórroga de los 23 magistrados del Órgano Judicial y del TCP, y la suspensión de los plazos procesales hasta la elección judicial. El proceso electoral está en marcha.

El Gobierno y su bloque parlamentario quieren que, primero, se aprueben los siete créditos internacionales para el Estado. En varias ocasiones, voceros de esta facción calificaron de inconstitucionales las leyes anti-prórroga.

Este bloqueo también se refleja en el Senado. Desde octubre de 2023 no hay acuerdos para aprobar los ascensos a generales en la Policía y las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

El mismo día de la sesión pugilística de Diputados, en el Senado, 19 senadores rechazaron que se instale una sesión reservada para tratar el informe de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, mientras que 13 votos de los arcistas avalaron ese procedimiento.

Ven ingobernabilidad

Tras lo sucedido, parlamentarios de CC y Creemos lamentaron que Diputados fuera una vez más protagonista de sesiones bochornosas y atribuyeron ese desenlace a que el arcismo busca imponer su agenda sin respetar el reglamento de debates y lo que dice la mayoría.

El jefe de bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi, afirmó que el Parlamento atraviesa “una crisis institucional como no se ha visto en los más de 40 años de vida democrática”, y esto porque en los últimos 18 años el MAS ha impuesto un “abuso de poder que no estamos dispuestos a tolerar”.

“Este escenario refleja la impotencia en el Movimiento Al Socialismo y la pérdida de gobernabilidad absoluta en la Asamblea Legislativa que los motiva llegar al punto en que han llegado. El régimen masista ha destruido la institucionalidad del Estado y en gran medida la crisis de institucionalidad por la que estamos atravesando se debe a ese total atropello, a ese total desconocimiento de la Constitución y nuestros reglamentos por el MAS”, dijo Urquidi a EL DEBER.

La tercera secretaria de la directiva y diputada de Creemos, María René Álvarez, responsabilizó al gobierno del presidente Arce, de lo sucedido en la sesión del jueves y viernes y aseguró que envió a sus grupos violentos a amedrentar a los legisladores, denunció que fueron “secuestrados”, vulnerando la seguridad del edificio del Legislativo, e incluso poniendo en riesgo la vida de los legisladores de la oposición que allí pasaron la noche.

“El MAS ha optado por este camino de la violencia que no nos sorprende porque hay una situación de desesperación del Gobierno que ha perdido toda gobernabilidad dentro de la Asamblea Legislativa porque no cuentan con los votos suficientes y por eso acuden a este tipo de actos delincuenciales. No son sesiones bochornosas, son sesiones que hacemos bajo amenazas y la presión de grupos delincuenciales”, afirmó Álvarez a EL DEBER.

El diputado alteño Renán Cabezas, del bloque evista del MAS, denunció que detrás de la puerta de vidrio por donde se ingresa al hemiciclo los grupos de choque de Arce los encerraron toda la noche y no les dejaron salir, solo sus colegas arcistas entraban y salían por otra puerta.

“Hemos sido acosados toda la noche, nos han insultado, nos han encerrado, nos han presionado. Están atentando contra la democracia, el estado de derecho está en riesgo. Respeten la democracia, sabemos que son personas pagadas, son funcionarios públicos, nosotros los diputados somos representantes de miles de bolivianos”, protestó Cabezas.

Más que el reglamento

La vicepresidenta Verónica Chalco que presidió la bochornosa sesión de Diputados dijo que fue hostigada por su calidad de “mujer indígena” y que no le dejaron dirigir la sesión. Cuando la prensa le consultó por qué no pidió respeto y mesura a los grupos arcistas que insultaban a sus colegas, ella dijo que no puede hacer eso porque incluso esas personas están por encima del reglamento.

“No puedo hacer callar a mis organizaciones sociales, no puedo ser malagradecida, aunque diga el reglamento, porque yo gracias a esos hermanos estoy como autoridad nacional. A mis organizaciones sociales que han estado ahí arriba no puedo hacer callar, tiene que haber respeto de ambos, como ellos se creen mejores, abogados, doctores, tienen que saber comportarse”, dijo Chalco.

Quien dio la línea al oficialismo y aseguró desde el inicio que los proyectos de ley de créditos internacionales se aprobarán “sí o sí”, fue el jefe de bancada arcista, Jerges Mercado. Antes, durante y después de la última sesión, salió a defender la aprobación de los créditos y dijo que no se cometió ningún tipo de fraude en la votación.

“Es posible que haya habido algún tema técnico pero en ningún momento hubo fraude. La ley se ha aprobado por mayoría absoluta de los votantes”, dijo Mercado. Ahora el crédito pasó al Senado.

Oposición denuncia "grotesco" fraude electrónico

Las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos denunciaron que el arcismo liderado por Jerges Mercado, ha “montado un grotesco fraude electrónico para forzar una mayoría inexistente” para votar por el proyecto de ley 079.

El diputado Carlos Alarcón (CC) dijo a EL DEBER que existen suficientes pruebas de esa ilegalidad. Por ejemplo, al principio se dijo que en esa sesión participaron 116 de 135 diputados, siendo que en el pleno camaral solo tienen 130.

En la primera votación, la directiva dijo que de los 116 diputados

presentes, 51 votos eran por el sí y 40 por el no y no se cumplía la mayoría absoluta.

Después de aquello, el número se redujo aún más “¿Cómo puede ser que de 116 diputados como por arte de magia, desaparecieron 11 y el número se redujo a 105?”.

Después, el número se redujo aún más “como por arte de magia desaparecieron 11 y el número se redujo a 105. Tomando los 105, la

mayoría absoluta es 53 votos pero la aprobación en grande fue de 51

votos. Nos paramos para ver quienes votaron por el no y vimos que

éramos mayoría”, dijo.

Es por eso que CC y Creemos coincidieron en enviar cartas al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez para pedirle que no trate ese proyecto de ley 079.



Punto de vista

Javier Gómez Vela/ Periodista y Abogado

"A Luis Arce le incomoda el Legislativo porque es el único poder que no controla"

Lo sucedido en la última sesión de la Cámara de Diputados, refleja la intención del gobierno del presidente Luis Arce de prescindir de la Asamblea Legislativa. Se nota que le incomoda la Asamblea Legislativa porque es el único poder que no controla.

Arce controla el poder Judicial, parte del poder Electoral, obviamente el Ejecutivo, pero no tiene el Legislativo. Por eso, emplea este mecanismo, utiliza el Tribunal Constitucional para controlar el Legislativo. Ha utilizado el Tribunal Constitucional para dejar en suspenso las interpelaciones, para reemplazar al Legislativo. El Tribunal Constitucional puede agregar o retirar palabras de la Constitución, y hacer una alteración de la Constitución Política.

También ha utilizado la fuerza, la violencia, la amenaza,el terrorismo verbal con sus grupos afines para impedir el ejercicio libre en el Parlamento.

El hecho de utilizar el Tribunal Constitucional, de utilizar grupos afines violentos, demuestra que el presidente Arce no tiene mayoría en el

Legislativo, no tiene mayoría en las calles y por eso ha decidido proceder de este modo.

El método para evitar lo que sucedió en la sesión del jueves, es el diálogo, la deliberación, por eso se llama Parlamento, Asamblea, porque es una

instancia de contrapoder, de equilibrio con el poder que tiene el Ejecutivo.

En ese sentido, la Asamblea Legislativa tiene que recuperar la naturaleza política y el gobierno del presidente Arce tiene que respetar esa naturaleza política que es dialogar, concertar normas, deliberar, ceder y después de ceder, tiene que acordar y avanzar. No puede imponer a la fuerza una

norma.







