Diputados convoca a sesión para debatir tres créditos por más de $us 425 millones

Este jueves 17, a las 13:00 sesionará la Cámara de Diputados para debatir tres créditos por más de $us 425 millones, de los que una parte será destinada a las tareas de sofocación de los incendios forestales centrados en Santa Cruz, Beni y Pando, informó la primera secretaria de Diputados, Rosario García.

Los créditos

Se trata del proyecto de ley 486/2023-2024, "que aprueba el contrato de préstamo para el 'Programa Nacional de Implementación de Plazas y Museos del Bicentenario de Bolivia, suscrito el 6 de junio de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - CAF, por un monto de hasta $us 75.000.000,00”.



Del proyecto de ley 450/2023-2024, "que aprueba el contrato de préstamo BOL38/2024 para el 'Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo - Fase 1!', suscrito el 10 de mayo de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata - FONPLATA, por un monto de hasta $us 100.000.000,00”.



Y del proyecto de ley 573/2023-2024 "que aprueba el contrato de préstamo Nro BO-00010 para el 'Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública', suscrito el 17 de septiembre de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, por un monto de hasta $us 250.000.000,00”.



Estos últimos dos créditos debían debatirse en la sesión del 10 de octubre, la que fue suspendida sin hora y fecha por el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari.