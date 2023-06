Diputados ‘evistas’ que denuncian corrupción: "Estamos viendo cómo se están suicidando, se está matando a los testigos protegidos"

"Yo no me quiero suicidar (lo dijo exhibiendo un letrero) , si nos pasa algo a nosotros, a mí y al diputado (Ramiro) Venegas, será responsabilidad del Gobierno actual y del Ministerio de Justicia y de Gobierno, están planificando más de cinco demandas judiciales en contra de nosotros", denunció el diputado masista Ányelo Céspedes, del bloque 'evista' .

“Están planificando más de cinco demandas penales, yo he denunciado que hay vehículos en las afueras de mi casa , me están llamando y amedrentando. Si algo nos pasa será responsabilidad de este ministerio y de este Gobierno”, afirmó Céspedes.

“He optado primero por denunciar ante el pueblo boliviano, y estoy comenzando con mis trámites ante la CIDH para que ellos me den las garantías constitucionales. Existe una persecución política en contra mía y del diputado Venegas. Acudí a otras instancias para que me den garantías y no me las dieron porque buscan coartar a mi derecho como diputado”, aseveró.