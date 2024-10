Diputados: gestión de Huaytari aprobó más de $us 1.882 millones para obras de infraestructura

En la gestión legislativa liderada por el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, se aprobaron leyes que viabilizan un financiamiento de 1.882 millones de dólares para obras de infraestructura en distintas regiones del país. Los fondos se destinarán principalmente a proyectos viales, de electrificación y de integración urbana.



Entre los proyectos destacados, Cochabamba se beneficiará con la construcción de la doble vía Caracollo–Colomi, mediante una adenda al contrato de préstamo aprobada por el Proyecto de Ley 079, que incrementa el financiamiento hasta $us 176 millones.



En el ámbito de integración urbana, el Proyecto de Ley 312, que asegura 30 millones de dólares, respaldará el desarrollo de un parque lineal en La Paz y El Alto.



Santa Cruz, por su parte, contará con dos proyectos viales significativos. Uno de ellos es la construcción del camino Norte integrado – Yapacaní, por 35 millones de dólares, y el otro es el proyecto para pavimentar el camino en Faja Norte (Yapacaní), que contempla un financiamiento de 56 millones de dólares.



Por otro lado, el Proyecto de Ley 254 permitirá ampliar la cobertura de electricidad en áreas rurales a través del Programa de Electrificación Rural III, con un presupuesto de 200 millones de dólares. Además, el convenio 9611-BO destina $us 125 millones al proyecto de “Mejora del acceso sostenible a la electricidad en Bolivia”.



En comparación con las gestiones anteriores, la actual legislatura canalizó el mayor monto de financiamiento, superando los $us 1.679 millones aprobados bajo la presidencia de Jerges Mercado en 2022-2023 y los $us 1.202 millones gestionados en 2021-2022 con Fredy Mamani.