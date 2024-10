Diputados llama a sesión y no agenda ninguno de los créditos que pide Arce

La directiva de la Cámara de Diputados publicó la convocatoria a sesión este jueves desde las 10:00 y no puso en agenda ninguno de los dos créditos que está solicitando el Órgano Ejecutivo. El proyecto de Ley recién será tratado este jueves en la comisión de Planificación de esta instancia y remitido al pleno.

“Proyecto de Ley que aprueba el Contrato de Préstamo N° BO-0010 para el ‘préstamo contingente para emergencias por desastres naturales y de salud pública’, suscrito el 17 de septiembre de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, por un monto de hasta $us 250 millones”, señala el tercer punto de la agenda de la comisión de Planificación a cargo del diputado, Omar Yujra (MAS-ala arcista).

El segundo crédito, por $us 75 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) llegó a la Cámara de Diputados, tiene informe, pero no está en el orden del día que será considerado este jueves. El presidente de esta instancia, Israel Huaytari, dejó en manos de la vicepresidenta Verónica Challco (MAS-ala arcista) la responsabilidad de la sesión, porque él está en semana regional y no participará de la misma.