Diputados llama a sesión y ponen en agenda uno de los créditos que pide Arce

“Proyecto de Ley que aprueba el Contrato de Préstamo N° BO-0010 para el ‘préstamo contingente para emergencias por desastres naturales y de salud pública’, suscrito el 17 de septiembre de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, por un monto de hasta $us 250 millones ”, señala el tercer punto de la agenda de la Cámara de Diputados.

El segundo crédito, por $us 75 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) llegó a la Asamblea, pero no está en el orden del día que será considerado este jueves. El presidente de esta instancia, Israel Huaytari, dejó en manos de la vicepresidenta Verónica Challco (MAS-ala arcista) la responsabilidad de la sesión, porque él está en semana regional y no participará de la misma.