Diputados no trabajan y piden Bs 20 millones más para vehículos, muebles y seguridad

La Cámara de Diputados está estancada hace tres semanas. Ayer el pleno se reunió, los asambleístas no trataron ni el proyecto de ley para la preselección de candidatos para elecciones judiciales ni el de las interpelaciones. Pero sí pusieron a la mesa una resolución camaral en la que al presupuesto anual de Bs 179 millones que plantearon se incrementen otros Bs 20 millones para la gestión 2024 y pretenden destinarlos a comprar vehículos, pasajes aéreos, para aumentar policías para el control, cambiar muebles y restaurar obras de arte, entre otros.



La resolución administrativa a la que tuvo acceso EL DEBER y que está en mesa es la 600/2022-2023. El documento plantea, en su artículo primero, “aprobar el Presupuesto Institucional Plurianual Ajustado (PIPA), El Plan Operativo Anual (POA) y el anteproyecto de Presupuesto Institucional de la gestión 2024 de la Cámara de Diputados, con base presupuestaria de gasto corriente remitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, importe que asciende a Bs 179.069.196”.



Como segundo punto, pide aprobar la asignación de un presupuesto adicional de Bs 20.026.013, “para la sostenibilidad de la gestión fiscal 2024 de la Cámara de Diputados”, con lo que el requerimiento real de la Cámara de Diputados, ascenderá a Bs 199.095.209.



El documento señala que el presupuesto “no es suficiente para los requerimientos reales de Diputados”, y enumera una serie de necesidades.



El departamento de bienes y servicios reportó que tiene un parque automotor de 38 vehículos, “cuya antigüedad supera los 10 años, ocasionando elevados costos de mantenimiento y reparación por las constantes fallas que presentan. A su vez, se dificulta la obtención de repuestos generando mayores gastos para su conservación y mantenimiento…” Por ello, “es de prioridad la renovación del parque automotor que permita el desenvolvimiento de actividades de la Cámara de Diputados, por lo que se requiere siete nuevos vehículos (cinco de doble cabina y dos vagonetas) importe que asciende a Bs 1.914.703.



El edificio de la Asamblea Legislativa está construido sobre 44.000 metros cuadrados, tiene 26 pisos y costó Bs 473,2 millones toda su edificación, Pero ahora, pide otro presupuesto adicional de Bs 1.097,997 para crear y mantener actualizado un registro “de todos y cada uno de los activos fijos muebles de propiedad, a cargo o en custodia de la entidad”, porque “se ha verificado que existen en las instalaciones de Diputados, activos fijos que, pese a cumplir con su tiempo de vida contable, aún son utilizados y se prevé su utilización por un mediano plazo, ya que sus características no sufrieron deterioro total”, pero sí requieren arreglos y por eso se pide el presupuesto.



Solicita otro monto no programado de Bs 380.000 para la seguridad policial del edificio nuevo y las brigadas de Pando, Beni y Chuquisaca; costo mensual de Bs 42.000 con 82 policías. Pide que se incrementen 20 efectivos más.



Pide Bs 300 mil para un especialista en obras de arte, porque “gran parte de las obras de arte que tiene la Cámara requieren mantenimiento y/o reparación”, y advierte que ese trabajo debe realizarse con “calidad y excelencia con el objetivo de detener el deterioro y preservar el valor histórico y artístico de las obras”.



Requiere Bs un millón para la contratación de una empresa auditora que emita una opinión independiente sobre la construcción del nuevo edificio en las etapas de preinversión, inversión (obra gruesa y fina), y supervisión en ambas etapas.



También para la sostenibilidad del funcionamiento de las oficinas de plataformas “se requiere un presupuesto extra de Bs 411.032. Se provisiona el funcionamiento de 12 meses de esas oficinas por concepto de alquileres y de servicio de imprenta”.



Solicita un presupuesto adicional de Bs 3.342.000 para pasajes: Bs 2.340.000 para completar 12 meses de pasajes aéreos y terrestres y Bs 1,092.000 propuesta para los diputados suplentes.



También un presupuesto complementario para aprobar la implantación de 70 plataformas ciudadanas para cada gestión, que se constituyen en un mecanismo entre diputados y sociedad civil. Señala que no es suficiente debido a que el programado solo alcanzará a seis meses y medio, por eso requiere otros Bs 2.231.910. “Adicionalmente se requiere Bs 6.404.380 para reforzar con un auxiliar a los Diputados Suplentes que se encuentran en las comisiones, comités y bancadas”. Ambos requerirán un presupuesto adicional de Bs 8.726.290.



Además, requiere Bs 1.040.000 adicionales para los foros de Interés Ciudadano (FIC`s). Otros Bs 658.700 “para garantizar las membresías, cuotas y contribuciones anuales para asegurar la participación de los representantes supraestatales en la Unión Interparlamentaria, el Parlamento Latinoamericano”.



El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Luis Porcel, advirtió que este hecho es una “barbaridad, una falta de respeto al pueblo. Si usted tiene una casa nueva, con muebles nuevos, es absolutamente insulzo. La compra de vehículos lo mismo. Es un camuflaje para tener recursos de libre disponibilidad”.



Dijo que lo mismo sucede con el Presupuesto General del Estado, “Sé que hay un pedido de incrementarlo en Bs 65.500 millones, unos $us 930 millones. Lo que hacen es acumular dinero para el siguiente año, hay un acumulado de Bs 9.300 millones, gastos que no cumplirán los municipios, gobernaciones y universidades, porque la jugada del MAS es asignarles tarde, y congelar las cuentas en diciembre, por lo que no pueden ejecutar”.



La diputada por la Alianza Creemos, Marioly Morón, enfatizó que como oposición no se aprobará esta modificación ni la que se pretende realizar al Presupuesto General del Estado “ya que el dinero no beneficia a las necesidades reales, primordiales y urgentes de la población boliviana y en su lugar este presupuesto se va al gobierno central para pagar a funcionarios que responden al régimen masista.



La mayor tajada se la lleva el pago de salarios, 79%, Bs 142.246.667. Contempla cuatro categorías programáticas que ascienden a Bs 140.500.134 y la asignación presupuestaria para la administración del nuevo edificio de la Asamblea, ítem para el que se asignó el monto de Bs 1.746.533.