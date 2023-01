Diputados opositores alistan denuncia contra Luis Arce y Del Castillo

El diputado del MAS, Delfo Burgos , declaró que el problema en Santa Cruz surgió a raíz de que Camacho no se presentó ante la Fiscalía por tres órdenes de aprehensión.

"Hay que decir la verdad, la autoridad cruceña tenía tres mandamientos y nunca se presentó. No es ninguna persecución política, es un mandamiento de aprehensión como para cualquier persona y la Policía Nacional tiene la obligación de hacer cumplir", dijo Burgos, al evitar hablar del accionar violento en la detención de Camacho.

"Vamos a ver qué no responde el fiscal porque Morales debería estar también preso no solo por los incontables hechos de corrupción, sino también por no respetar el resultado del referéndum nacional que le negó su reelección. A esto se suma el fraude electoral por el que huyó del país tras presentar su renuncia", expresó la legisladora.