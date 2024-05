Diputados piden investigar por supuestas ganancias ilícitas y destituir al director de ABT

Niega pedido de aporte cumpleañero

“Quiero aprovechar para aclarar a quienes, de manera malintencionada, intentan dañarme políticamente utilizando una actividad que no es para nada irregular o ilegal, puesto que debo aseverar categóricamente que yo solventé los gastos del festejo por mi aniversario, al que asistieron un grupo de servidores de la institución a la que represento”, dijo.

Sin embargo, estas declaraciones fueron rechazadas por Luis Roberto Flores, quien aseguró que no se obligó a ningún funcionario a aportar dinero y aclaró que recibió varios regalos sorpresas de sus invitados.



“Efectivamente recibí muchos regalos que fueron una sorpresa y una muestra de cariño por parte de gente que se organizó de manera voluntaria, pues el aprecio no debe ser forzado. Seguro estoy de que nadie obligó a nadie a dar ningún monto económico, sino que fue un acto de total y espontánea voluntad de un grupo de funcionarios amigos que con lo recaudado hicieron llegar unos presentes, cuyo valor más que económico es para mí de un invaluable significado sentimental, que no pedí, pero si agradezco infinitamente”, comentó.